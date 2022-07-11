Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Son zamanların gözde oyuncularından biri olan Pınar Deniz hem oyuncu kimliğiyle hem de güzelliğiyle beğeni topluyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isim, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni alıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Pınar Deniz bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.

28 yaşındaki ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Deniz, 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı o pozuyla yaklaşık 160 bin beğeni aldı.

KAAN YILDIRIM İLE AŞKI İFŞA OLDU

Pınar Deniz'in, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi sarstı.

İkilinin beraber, Urla’da tatil yaptığı sosyal medyada konuşuluyor.





