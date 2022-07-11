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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

11.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırımızı Oda dizisinde hayat verdiği Nazlı karakterinden sonra reyting rekortmeni Yargı dizisinde başrol Ceylin rolüne hayat veren Pınar Deniz bu rol ile beğenileri topladı. Dizinin yayın hayatına ara vermesiyle güzel oyuncu soluğu tatilde aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Son zamanların gözde oyuncularından biri olan Pınar Deniz hem oyuncu kimliğiyle hem de güzelliğiyle beğeni topluyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isim, paylaşımlarıyla on binlerce beğeni alıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Pınar Deniz bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

28 yaşındaki ünlü oyuncu kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Deniz, 2.7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı o pozuyla yaklaşık 160 bin beğeni aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

KAAN YILDIRIM İLE AŞKI İFŞA OLDU

Pınar Deniz'in, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiaları gündemi sarstı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

İkilinin beraber, Urla’da tatil yaptığı sosyal medyada konuşuluyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Pınar Deniz Yargı dizisi
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