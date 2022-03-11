Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Böyle bir güzellik bir daha gelmedi!'

Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Kardeşi İskender Deniz'in doğum gününü kutlayan Pınar Deniz, çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz de kardeşlerinin fotoğrafını paylaşarak ''Böyle bir güzellik bir daha gelmedi'' notunu düştü.

Pınar Deniz ve kardeşi Huri Deniz'in benzerliği, sosyal medyada olay olmuştu.

Kardeşi Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir hayat süren Huri Deniz, Instagram'da vintage ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Huri Deniz, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Huri Deniz'in pozlarına ''Kardeşinle ne kadar benziyorsun'' ve ''Mardin güzeli'' gibi yorumlar yapılıyor.



