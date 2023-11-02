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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül! Teşekkür videosu yayınladı

02.11.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Latin Amerika’nın Emmy Ödülleri olarak bilinen Produ Ödülleri’nde ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından teşekkür videosu yayınladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül! Teşekkür videosu yayınladı

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karaketeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu başarılı performansının karşılığı olarak ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Latin Amerika ve İspanya’yı kapsayan, İspanyolca yayıncılık dünyasının en büyük ödülleri olan Produ Ödülleri 1 Kasım’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu. ‘Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Pınar Deniz, ödül törenine bir teşekkür videosu ile katıldı.

pınar deniz paylaşım

Kanal D’de üçüncü sezonu ile ekrana gelen Yarı; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun yanı sıra Latin Amerika’da da çok büyük ilgi görerek hem seyircilerin hem de eleştirmenlerin favorisi olmuş; uluslararası bir fenomene dönüşmüştü.

PINAR DENİZ 2

Yargı, geçtiğimiz ay açıklanan Amerikan Televizyon Akademisi’nin verdiği Uluslararası Emmy Ödüllerinde de ‘En İyi Telenovella’ kategorisinde aday gösterilen Türkiye’den tek yapım olmuştu.

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