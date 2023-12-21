Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası adı gibi Huri çıktı! Doğum gününü kutladı, beğeni butonu çöktü

Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin Erguvan karakterini canlandıran Pınar Deniz sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

PINAR DENİZ'DEN ANLAMLI JEST

Pınar Deniz "Çabuk ablamın güzelliğine bakın!" diyerek doğum gününü kutladı.

Duru güzelliğiyle görenleri büyüleyen Huri Deniz'in sosyal medya hesabındaki paylaşımlara çok sayıda beğeni geldi.

Yargın'ın Ceylin'i Pınar Deniz'i paylaşımına şu notu düştü:

"Çabuk ablamın güzelliğine bakın! İyi ki doğdun... Yıllar önce bana dediğin gibi olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten hiç korkma! Seni çok seviyorum!"

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ GÖRENLERİ MEST ETTİ

İşte Pınar Deniz'in ablası Huriye Deniz'in dikkat çeken pozları:









