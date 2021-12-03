Yargı'nın 'Ceylin'i Pınar Deniz'in eski aşkı da ünlüymüş

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.

Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in özel hayatı da merak ediliyor.

Son dönemde Yiğit Kirazcı aşk yaşayan Deniz'in eski aşkı da ünlü çıktı. Pınar Deniz geçmişte Kaan Turgut ile aşk yaşamış. Kaan Turgut TRT 1'de ekranlara gelen ‘Abdülhamit- Payitaht’ta ‘Prens Sabahattin’ rolünü canlandırıyordu.

Deniz ve Turgut iki yıl aşk yaşamış ve evlilik için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı bu süreçte bitti.

Pınar Deniz daha önce eski aşkıyla ilgili ''İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım'' açıklamasında bulunmuştu.



