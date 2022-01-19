Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in pozu sosyal medyayı salladı! ''Arka Sokaklar Zeliş sandım!''

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Pınar Deniz, dizideki partneri Kaan Urgancıoğlu ile fotoğrafçı Muhsin Akgün'e poz verdi. Deniz'in Yüsra Geyik'e benzerliği, sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Deniz'in pozuna, ''Hüsnü Çoban'ın kızına dönmüş'' ve ''Arka Sokaklar Zeliş sandım'' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Mardinli olan Pınar Deniz, rol kabiliyetinin yanı sıra duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Adana'da doğan Pınar Deniz, çocukluk yıllarını Sarıyer'de geçirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitiren Deniz, bir süre satış danışmanlığı yaptı.

Sonrasında oyunculuk yapmaya karar verdi ve 2014 yılında yer aldığı Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına başladı.

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Deniz, şimdilerde Yargı dizisiyle büyük beğeni topluyor.



