HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir il bunu konuşuyor! Depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzeri kapatılsa da fayda etmedi

Bir il bunu konuşuyor! Depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzeri kapatılsa da fayda etmedi

23.04.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta peş peşe depremlerle sarsılan Tokat'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarsıntıların etkisiyle sıvası dökülen eski kuran kursun duvarlarının içinden adeta tarih fışkırdı. 1895 yılında yapıldığı belirlenen çeşmeyle ilgili Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bir il bunu konuşuyor! Depremlerden sonra ortaya çıktı! Üzeri kapatılsa da fayda etmedi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası İlçe Müftülüğüne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce, Osmanlı dönemine ait çeşme ortaya çıktı.

153703_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP

1895 YILINDA YAPILMIŞ

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son günlerde meydana gelen büyüklükleri 4 ile 5.6 arasında değişen depremler sonrası, tarihi bir yapı gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Buğdaylı köyünde Sulusaray Müftülüğü’ne ait eski kuran kursunun sıvaları dökülünce 1895 yılında yapıldığı belirlenen çeşme bulundu.

153705_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP

"BU ESERLER ÇOK SAĞLAM YAPILIYOR"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Bu tarihi eser bir çeşme kalıntısıdır.

153704_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP

1895 yılında yapılmış, Osmanlı dönemine ait. Bu çeşmemizin üzeri sıva ile kapatılmış, daha sonra yanına yeni bir çeşme yapılmış. Deprem sonrası sıvaların dökülmesi ile birlikte arka planda çeşme ortaya çıkmış. Bu da şunu gösteriyor ki; zaman içerisinde tarihi eserlerin üzeri kapatılsa da depremle birlikte bunlar tekrar ortaya çıkabiliyor. Osmanlı döneminde yapılan, Selçuklu ve daha önceki yapılan yapılar aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, pek çok depremi görmesine rağmen halen ayaktadır. Bu eserler çok sağlam bir şekilde yapılıyor" dedi.

153706_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP

DAHA ÖNCE DE 2 BİN YILLIK YOL BULUNMUŞTU

Sulusaray ilçesinde, M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde 1987 yılında ilk kazı çalışmaları başladı. Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden önemli izler taşıyan antik kentte, çalışmalar farklı tarihlerde devam etti. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastapolis'teki kazı çalışmalarında, son olarak Roma dönemine ait 2 bin yıllık yol bulunmuştu. (DHA)

153707_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP

153708_TOKATIN-SULUSARAY-ILCESINDE-YASANAN-DEP
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimlerNew Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler
MSB duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildi
23 Nisan kutlamalarında tören alanına girip bağırdı 'Puta tapmayın'23 Nisan kutlamalarında tören alanına girip bağırdı 'Puta tapmayın'
Anahtar Kelimeler:
deprem Tokat
En Çok Okunan Haberler
Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Petrol fiyatları geriledi, akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! Tarih verildi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

Ölen kişinin mezarını açtı, mezarı ateşe verip cesedi yakmak istedi

MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

MHP Milletvekili Levent Uysal'ın ayakkabıları sosyal medyaya damga vurdu

Provada facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

Provada facia! İki helikopter havada çarpıştı: 10 ölü

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

Canlı yayında ilginç anlar! Atatürk'e 'rahmetli' dedi, Şaban Sevinç tepki gösterdi: Atatürk daima yaşıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

Stanley termoslarda sepet indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.