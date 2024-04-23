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  4. 23 Nisan kutlamalarında şaşkına çeviren anlar! Tören alanına girip bağırdı: 'Ey Müslümanlar puta tapmayın'

23 Nisan kutlamalarında şaşkına çeviren anlar! Tören alanına girip bağırdı: 'Ey Müslümanlar puta tapmayın'

23.04.2024 11:30
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Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında ilginç anlar yaşandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi alana giren R.K. (45), "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23 Nisan kutlamalarında şaşkına çeviren anlar! Tören alanına girip bağırdı: 'Ey Müslümanlar puta tapmayın'

Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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'PUTA TAPMAYIN'

Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı.

Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü.

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AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri 23 nisan put
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