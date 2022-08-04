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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi! "Hürrem Sultan olmuşsun"

04.08.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle herkes tarafından sevilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görenleri şaşırttı. Yeni imajını paylaşan Deniz'in saçlarını kızıla boyattığı görüldü. Pınar Deniz'in bu değişimine takipçileri, "Hürrem gibi olmuşsun" şeklinde yorum yazdı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi! "Hürrem Sultan olmuşsun"

Yeni dijital platform Disney Plus'ta yer alacak olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi herkesi şoke etti. Saçlarını kızıl renge boyatan güzel oyuncu adeta bambaşka biri oldu.

YENİ İMAJI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yakında Disney Plus'ta yayınlanacak olan Avcı dizisinde Yasemin karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi görenleri şaşırttı.

pınar deniz1

Saçlarını kızıla boyatan ve adeta Hürrem Sultan gibi olan güzel oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

pınar deniz

Pınar Deniz'in bu paylaşımı sonrasında takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Instagram imaj
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