Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz yeni imajıyla görenleri şaşkına çevirdi! "Hürrem Sultan olmuşsun"

Yeni dijital platform Disney Plus'ta yer alacak olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi herkesi şoke etti. Saçlarını kızıl renge boyatan güzel oyuncu adeta bambaşka biri oldu.

YENİ İMAJI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yakında Disney Plus'ta yayınlanacak olan Avcı dizisinde Yasemin karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu Pınar Deniz'in değişimi görenleri şaşırttı.

Saçlarını kızıla boyatan ve adeta Hürrem Sultan gibi olan güzel oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

Pınar Deniz'in bu paylaşımı sonrasında takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

