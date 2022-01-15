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  4. Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayat itirafıyla şaşırttı

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayat itirafıyla şaşırttı

15.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Uğur Arslan, rol aldığı dizinin senaristliğini eşinin yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin de şaşırdığını ifade etti. Arslan, ayrıca, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette, ne de evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi" dedi.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayat itirafıyla şaşırttı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Eren Komiser'e hayat veren Uğur Aslan Etilerde görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Uğur Arslan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Arslan, "Set arasında yemeğe gelmiştik, şimdi sete geri dönüyorum. Dizi ekibi olarak koronavirüsü de atlattık, çok şükür. Kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

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Uğur Arslan, rol aldığı dizinin senaristliğini eşinin yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin de şaşırdığını ifade etti.

Oyuncu, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette, ne de evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi..." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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