Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

Oyuncuları arasında Pınar Deniz, Uğur Aslan, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Dizide Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu sezon finaline damga vurdu. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Urgancıoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle adeta büyüledi.

Kampüsistan, Karaoğlan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim bir süredir Burcu Denizer ile beraber.

41 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Denizer’den önce Zeynep Oynak ile birlikteydi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü mezunu olan Urgancıoğlu aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşıyor.

Şimdilerde Urgancıoğlu ile beraber olan Denizer, sosyetenin önde gelen ailelerinden birinin kızı. Denizer, Cihangir'de butik otel işletiyor.