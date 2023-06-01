Yargı’nın Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu'nun yeni partneri belli oldu! Ego'dan bomba transfer

Yargı dizisinde hayat verdi Savcı Ilgaz karakteriyle hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu'nun bu yaz çekeceği yeni projesi belli oldu. Yargı dizisinin sezon arası vermesini fırsat bilen ünlü oyuncu bir süre dinlendikten sonra yeniden sete çıkacak.

Başarılı oyuncu 21 Mart’ta Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören “Sen Yaşamaya Bak” filminin devam projesinde rol alacak. Taff Pictures imzalı filmin sonunda başrol karakteri Melisa (Aslı Enver) yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Devam filminin yeni başrol kadın yıldızının da kim olacağı merak ediliyordu. Uzun görüşmeler ve arayışlar sonrası Kaan Urgancıoğlu'nun partneri de belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fox Tv'nin geçtiğimiz günlerde final yapan dizisi Ego'nun başrolü Melisa Aslı Pamuk yeni adı “Sen Büyümeye Bak” olan filmde Kaan Urgancıoğlu'yla başrolü paylaşacak.



