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Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan deprem sonrası 'acil yardım!' çağrısı: "Annemizden haber alamıyoruz!"

06.02.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakterinin ardından Sipahi dizisindeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu, Türkiye'nin yakından takip ettiği Kahramanmaraş depremi sonrası çağrıda bulundu. Ünlü oyuncu, paylaşımında "Annemiz Nevber Yurdal Çitanak‘tan haber alamıyoruz" diyerek yardım istedi.

Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'dan deprem sonrası 'acil yardım!' çağrısı: "Annemizden haber alamıyoruz!"

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay gibi çok sayıda ilden hissedilen depremin ardından Twitter'da paylaşımda bulundu. Nevber Yurdal Çitanak'tan haber alamadıklarını belirten Başak Gümülcinelioğlu çevredekilerden yardım istedi.

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ÜNLÜ OYUNCUDAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "ACİL YARDIM"

Başak Gümülcinelioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Annemiz Nevber Yurdal Çitanak ‘dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım !!!

Sümerler mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok kat 3 daire 8
Antakya Hatay

Nevber Yurdal Çitanak"

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ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK PAYLAŞIMLARI

Takipçileri, ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ya üzüntülerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

  • Çok geçmiş olsun

  • Çok geçmiş olsun Başakcım. Umarım her şey iyi olacak... Allah yardım etsin herkese

  • Sümerler Mahallesi araması yapınca binaların durumlarına dair bilgi/video çıkıyor. Bir de öyle bakın.

  • Praying for you all

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