Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'ın paylaşımı tepki topladı! "Çınar nerede?"

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinde Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan sosyal medyada gündem oldu. Dengelerin sürekli değiştiği Yargı'nın set fotoğraflarında Çınar'ı atlayan ünlü oyuncuya art arda yorumlar geldi.

Yargı'nın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımında bir detayı atladı.

ZEYNEP ATILGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zeynep Atılgan'ın dizideki partneri Arda Anarat'a (Çınar) yer vermemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

ZEYNEP ATILGAN'A YARGI DAĞITTILAR

Dizinin fanları art arda yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜN"

Birçok kişi "Çınar nerede?", "Başta ki fotoğrafı görmemiş sayıyorum", "Yazık cidden", "Gerçekten çok üzdün. Senden böyle bişeyi asla beklemezdim. Yarınki bölüme olan heyecanımı bu paylaşımın ile kaçırdın", "Vay be partnerin Arda dışında herkesi paylaşmışsın. Olmadı be Zeynep Atılgan" gibi yorumlarda bulundu.

YARGI'DA DENGELER DEĞİŞİYOR!

Öte yandan bu akşam 61’inci bölümü ile ekrana gelecek olan Yargı'da kartlar yeniden dağıtılacak.

Suçsuzluğu kanıtlanan ve beraat ettiği için mutlu olan Ilgaz yaşanan olayların peşini bırakmamakta diretecek.

Zeynep Atılgan'ın paylaşımı Ömer'in işlediği suçlar ve işbirliği içinde olduğu kişilerin gün yüzüne çıkacağı yeni bölüme dair merak uyandırdı.





