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Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'ın paylaşımı tepki topladı! "Çınar nerede?"

16.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın bazı sahneleri ile birlikte setteki bekleme sürecinden görüntüler paylaşan Zeynep Atılgan eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı ve peş peşe gelen yorumlardan bazıları...

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan'ın paylaşımı tepki topladı! "Çınar nerede?"

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinde Parla karakterine hayat veren Zeynep Atılgan sosyal medyada gündem oldu. Dengelerin sürekli değiştiği Yargı'nın set fotoğraflarında Çınar'ı atlayan ünlü oyuncuya art arda yorumlar geldi.

Yargı

Yargı'nın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümüne dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımında bir detayı atladı.

Yargı

ZEYNEP ATILGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zeynep Atılgan'ın dizideki partneri Arda Anarat'a (Çınar) yer vermemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yargı

ZEYNEP ATILGAN'A YARGI DAĞITTILAR

Dizinin fanları art arda yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Yargı

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZDÜN"

Birçok kişi "Çınar nerede?", "Başta ki fotoğrafı görmemiş sayıyorum", "Yazık cidden", "Gerçekten çok üzdün. Senden böyle bişeyi asla beklemezdim. Yarınki bölüme olan heyecanımı bu paylaşımın ile kaçırdın", "Vay be partnerin Arda dışında herkesi paylaşmışsın. Olmadı be Zeynep Atılgan" gibi yorumlarda bulundu.

Yargı

YARGI'DA DENGELER DEĞİŞİYOR!

Öte yandan bu akşam 61’inci bölümü ile ekrana gelecek olan Yargı'da kartlar yeniden dağıtılacak.

Yargı

Suçsuzluğu kanıtlanan ve beraat ettiği için mutlu olan Ilgaz yaşanan olayların peşini bırakmamakta diretecek.

Yargı

Zeynep Atılgan'ın paylaşımı Ömer'in işlediği suçlar ve işbirliği içinde olduğu kişilerin gün yüzüne çıkacağı yeni bölüme dair merak uyandırdı.

Yargı

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