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  4. Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

23.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde hayat verdiği 'Pars' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile karın keyfini çıkardı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, aşk hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü oyuncu, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile aşk pozlarını paylaştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi Nazlı Çetin, 2019 yılında katıldığı Miss Turkey'de finalistler arasında yer almıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Güzelliğiyle sosyal medyada da yoğun ilgi gören Çetin, oyuncu sevgilisi Mehmet Yılmaz Ak ile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Diyarbakır doğumlu Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Birçok tiyatroda sahneye çıkan ünlü oyuncu, bir dönem oyun yazarlığı da yaptı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

2016 yılında yer aldığı İçerde dizisinde 'Yaşar' rolünü canlandıran Ak; Dudullu Postası, Çukur, Hakan: Muhafız gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

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En Son başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Fatma dizisinde seyirciyle buluşan Ak, şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı 'Pars' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Pınar Deniz Yargı dizisi
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