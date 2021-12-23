Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, aşk hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor. Ünlü oyuncu, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile aşk pozlarını paylaştı.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisi Nazlı Çetin, 2019 yılında katıldığı Miss Turkey'de finalistler arasında yer almıştı.

Güzelliğiyle sosyal medyada da yoğun ilgi gören Çetin, oyuncu sevgilisi Mehmet Yılmaz Ak ile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Diyarbakır doğumlu Mehmet Yılmaz Ak, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Birçok tiyatroda sahneye çıkan ünlü oyuncu, bir dönem oyun yazarlığı da yaptı.

2016 yılında yer aldığı İçerde dizisinde 'Yaşar' rolünü canlandıran Ak; Dudullu Postası, Çukur, Hakan: Muhafız gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

En Son başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Fatma dizisinde seyirciyle buluşan Ak, şimdilerde Yargı dizisinde canlandırdığı 'Pars' karakteriyle büyük beğeni topluyor.



