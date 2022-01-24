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  4. Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! ''Son romantik''

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! ''Son romantik''

24.01.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yalnızca kabiliyetiyle değil, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Nazlı Çetin ile kar pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! ''Son romantik''

Kanal D'nin iddialı dizis Yargı'da canlandırdığı 'Pars Savcı' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile pozunu paylaştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

21 yaşındaki Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019'da 11 numarayla yarışmıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyan Çetin; Şeref Sözü, Kardeşlerim ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Mehmet Yılmaz Ak ise 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'de eğitim alan yıldız, 2013 yılında yer aldığı Ben de Özledim dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

İçerde, Çukur, Fatma, Ramo ve Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda rol alan Mehmet Yılmaz Ak, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Savcı Pars' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak, 14 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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