HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

19.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük Hatice Nuran Temizel ile evlendi. 3 yıl sonra hayatını kaybeden Temizel'in 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Ancak Harun Erikçi'nin 2 milyon dolarlık miras payına tedbir konuldu. Erikçi, "Biz severek evlenmedik. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çocuklarına kalmasını istemiyordu. Bana bırakmak istedi. Kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi. Kendi teklifiyle evlendik" dedi.

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Harun Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52 yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı. Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel, aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4 milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı. Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras payına tedbir konuldu.

37d9f70539b1fab003c3755e8cf0866a

"BİZ SEVEREK EVLENMEDİK, KENDİSİ TEKLİF ETTİ"

Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama, çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyor, parasını alıyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık. Hatice Nuran'la 12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek evlenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi. Mal varlığının kız kardeşinin evlatlık çoçuklarına kalmasını istemediğini, ben kabul etmezsem başka birini bulacağını söyledi. Evliliğimiz 5 yıl sürdü, 4'ncü yılında, kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Eşimin ölümünden sonra mirasının yarısı kardeşine kaldı. Kardeşi rahmetli olduktan sonra, evlatlık çocukları bana kalan mirası da istedi. 45 yıldır görüşmüyorlardı. Açılan dava nedeniyle tedbir kararı verildi, bu nedenle mirasını alamadım" diye konuştu. Nikahtan önce akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin doktor raporu aldıklarını belirten Erikçi, eşine 3 yıl önce demans teşhisi konulduğunu, resmi vasisi olmasına rağmen mal varlığını satmadığını vurguladı.

02c1fbb3df98c3db359ba1c4ea26533c

"52 YIL YAŞ FARKININ MADDİ ÇIKAR DIŞINDA AÇIKLAMASI YOK"

Temizel'in kız kardeşi tarafından açılan ve çocukları tarafından devam ettirilen 'evliliğin iptali' davasının dilekçesinde, Harun Erikçi ile Hatice Nuran Temizel arasındaki 52 yaş farkı vurgulanarak, bu durumun 'Hayatın olağan akışına aykırı olduğu' belirtildi. Hatice Nuran Erikçi'nin dava tarihinde yatalak ve bunama hastalığı nedeniyle de ayırt etme gücünden yoksun olduğu kaydedilen dilekçede "31 yaşındaki genç bir erkeğin 83 yaşında demans hastası ve ayırt etme gücünden yoksun bir kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar dışında başka bir açıklaması yoktur" denildi. Evliliğin iptali davasının yanısıra, Harun Erikçi hakkında, Hatice Nuran Temizel'i öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu da öğrenildi.

f999756519436cabf18af6b2a15855f7

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?19 Mayıs'ta otobüsler bedava mı?
Tanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilanTanju Özcan'dan sığınmacılara flaş ilan
Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

İlginizi Çekebilir

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.