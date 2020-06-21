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Yarım Kalan Aşklar dizisinde Tolga Sarıtaş sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 21.06.2020 21:04 | Son Güncelleme

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinde sürpriz bir oyuncu yer alacak. Blu TV'de yayınlanacak olan Yarım Kalan Aşklar dizisinde, son olarak Söz dizisinde başrol oynayan Tolga Sarıtaş da yer alacak.

Yarım Kalan Aşklar dizisinde Tolga Sarıtaş sürprizi! Hangi rolde oynayacak?

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, BluTV’de yayınlanacak ‘Yarım Kalan Aşklar’ dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş konuk olarak dahil oldu.

BluTV yeni özel yapımını izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı aksiyon ve aşk dolu hikayeye Tolga Sarıtaş da konuk oyuncu olarak dahil oldu. Sürpriz bir rol ile diziye dahil olan Tolga Sarıtaş’ın Yarım Kalan Aşklar’da hayat vereceği karakter ise merak konusu.

tolgs

Dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.

Yarım Kalan Aşklar dizisinin Eylül ayında Blu TV'de yayınlanması planlanıyor.

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