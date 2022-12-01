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Yarın eş anlamlısı nedir? Yarının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertesi gün anlamına gelen yarın sözcüğü günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerden biridir. Aynı zamanda yarın sözcüğü mecazi olarak yakın ve uzak gelecek anlamlarında da kullanılır. Gelecek, ilerideki bir zaman için de yarın kelimesi kullanılabilir. Yarın ile aynı anlama sahip olan eş anlamlı kelimeler de hem mecazi olarak hem de gerçek anlamıyla yarın yerine kullanılabilen kelimelerdir. Peki, yarının eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Yarın eş anlamlısı nedir? Yarının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hem yakın gelecek hem de uzak gelecek için de kullanılan yakın kelimesi Eski Türkçe "sabah, gün doğumu ve gündüz" anlamında kullanılan "yarın" sözcüğünden evrilen bir kelimedir. Eski Türkçe ışımak ve aydınlanmak anlamına gelen "yaru-" fiilinde kullanılan kelime, uzun yıllardır yarın olarak kullanılır. Ancak eski dönemlerde yarın kelimesi sabah, gün doğumu anlamlarında kullanılırken ilerleyen dönemlerde ertesi gün anlamını kazanmıştır. Yarın sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekilde ifade edilir:

  • Bugünden sonra gelecek ilk gün
  • Gelecek, ilerideki zaman
  • Bugünden sonra gelecek ilk gün içinde

Üç farklı anlamda da kullanımı bulunan yarın kelimesi, günlük yaşamın her alanında kullanılır. Örneğin, "İnsan daima yarını düşünmeli." cümlesi her iki anlam için de uygun bir cümledir. Yarın kelimesi ile birçok birleşik kelime ve atasözü deyim bulunur. Yarına çıkmak, hayatta kalmak ve yaşamak anlamlarında kullanılan bir birleşik sözcükken, yarından tezi yok deyimi de bir an önce vakit kaybetmeden manalarını taşır.

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Yarın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yaşamın her alanında kullanılan ve bu yüzden kullanım alanı geniş kelimelerden biri olan yarının eş anlamlısı olan sözcük, yarın kelimesine alternatif olarak kullanılabilir. Yarının eş anlamlısı olan sözcük, yarın kelimesinin yerine kullanmak için uygundur. Yarın kelimesinin eş anlamı olan sözcük bu bağlamda aynı anlamlarda kullanılabilen sözcüktür. Cümle içinde kullanılabilen yarının anlamdaşı olan sözcükler cümlenin anlamını değişmez ya da bozmaz. Yarın eş anlamlısı kelime:

  • Ferda
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Yarının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime çeşitliliği olarak zengin bir yapıya sahip olan dilimizde, bir kelimenin karşılığı olan pek çok kelime bulunabilir. Eş anlamlı kelimeler arasında yer alan bazı kelimelerin bir adet karşılığı bulunurken bazı kelimeler birden fazla eş anlama sahip olabilir. Yarın sözcüğü yerine kullanılabilen eş anlamlısı olan ferda, yazılışı ve okunuşları farklı olsa da cümle içinde yarın gelebilecek her yerde kullanılabilir. Yarının eş anlamlısı olan ferda kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bakalım bugünden farklı olarak ferdada neler yaşayacağız?
  • Bugünlerde herkesi esir alan bir ferda korkusu var.
  • Bugünün işlerini ferdaya bırakırsan olacağı görürsün.
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