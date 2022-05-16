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Yasak aşk ormanda ortaya çıktı muhtarı öldürdü! Seneler boyunca 'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı

16.05.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllara durgunluk veren olay Muğla'nın Akyaka ilçesinde yaşandı. Berrin N.'nin annesi bir süre önce vefat etti. Miras işlemleriyle uğraşırken hayatını değiştirecek gerçeği öğrenen Berrin N., büyük bir şok yaşadı. Annesinin evliyken yaşadığı yasak aşk sonucu dünyaya gelen Berrin N.'nin 'Baba' dediği kişinin öz babasının katili olduğu ortaya çıktı.

Yasak aşk ormanda ortaya çıktı muhtarı öldürdü! Seneler boyunca 'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı

1982 yılında Muğla'nın Akyaka bölgesinde gerçekleşen olayın izleri bugün ortaya çıktı. Eşiyle birlikte olan köy muhtarını öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Mahir A., bir süre hapis yattı. Berrin N.'nin ablasının 'Babanın mirasına girme senin öz baban değil' sözlerinden sonra gerçek ortaya çıktı. O tarihin gazete küpürleri de yayınlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

BABASI MUĞLA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN ÇIKTI...

Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 49 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu. Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (49) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

ABLASIYLA KAVGA EDİNCE...

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. 48 yaşına kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla tartışırken gerçeği öğrendi. Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 40 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

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DNA TESTİ İSTENDİ

Berrin N. şoku atlattıktan sonra babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Avukat Turbay, Mustafa Uyanık'a babalık davası açtı. Açılan davada 40 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık'ın mezarının açılarak DNA testi yapılması istendi.


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Anahtar Kelimeler:
Muğla Urla
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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bu ülkenin tamamına DNA testi yapılmalı. Neler çıkar neler.
Şüphen varsa kendine yaptırabilirsin, milleti niye karıştırıyorsun
kafam karıştı
çocuk resmi nikahlı kocasından değil, aşk yaşadığı muhtardanmış.
@rray_yildiz_1977 kafan karışacakbir olay yok kadın ölen adamla evliymiş evliylken kıza hamileymiş adamı terk edip gitmiş katil olan adamlan evlenmiş ondanda çocuk yapmış bu olaydaki çocuk ve ölen öz babası suçsuz anladınızmı
Ülkemin güzel insanları karışık kuruşuk yatıyorsunuz sonra olaylar çözülmez bir hale giriyor

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