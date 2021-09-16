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Yasak Elma 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender, Çağatay ve Kumru'yu yakalıyor mu?

16.09.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma'nın 112. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yasak Elma'da Çağatay'ın Kumru ile yasak aşk yaşadığını anlayan Ender harekete geçiyor. Yıldız'ı üstü kapalı uyaran Ender, Çağatay ve Kumru'yu otel odasında yakalamanın planını yapıyor.

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi akşamı 5. sezon ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 112. bölümünden de yeni fragman yayınlandı.

Fragmanda Ender, Yıldız'ı "Çağatay'ı daha fazla baş tacı etme" sözleriyle uyarıyor. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkını ortaya çıkarmak isteyen Ender, otel odasına baskın yapıyor.

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Yasak Elma 111. son bölümde Yıldız'a büyük darbe! Çağatay ve Kumru yasak aşk mı yaşıyor?Yasak Elma 111. son bölümde Yıldız'a büyük darbe! Çağatay ve Kumru yasak aşk mı yaşıyor?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender’in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla
mücadele etmesine yardımcı olacaktır.

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Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.

Yasak Elma_111 (4)


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Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam Berk Oktay
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