Yasak Elma 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender, Çağatay ve Kumru'yu yakalıyor mu?

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi akşamı 5. sezon ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerde oynadığı Yasak Elma'nın 112. bölümünden de yeni fragman yayınlandı.

Fragmanda Ender, Yıldız'ı "Çağatay'ı daha fazla baş tacı etme" sözleriyle uyarıyor. Çağatay ve Kumru'nun yasak aşkını ortaya çıkarmak isteyen Ender, otel odasına baskın yapıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Yıldız’ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender’in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla

mücadele etmesine yardımcı olacaktır.

Yıldız’ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.



