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Yasak Elma 115. Bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru ve Çağatay'ı gören Yıldız ne yapacak?

07.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma 115. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yıldız eski güçlü hallerine geri döndü. Çağatay ve Kumru'nun ilişkisini öğrenen Yıldız, harekete geçiyor. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığı Yasak Elma yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

Yasak Elma 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma, 5. sezona hızlı başladı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Yıldız'ın Kumru ve Çağatay'ın olduğu eve geldiği ancak içeri girmekten vazgeçtiği görüldü. Yıldız'ın davranışları Çağatay ve Kumru'yu tedirgin ederken, Yıldız öğrendiklerinden sonra Kumru'nun evine geldi.

Kumru, "Yıldız'cım gerçekten iyi olduğuna emin misin? Biraz farklı davranıyorsun" derken Yıldız ise "Aferin sana akıllı kızsın, farkettin. Artık yeni bir ben var." dedi.

Yıldız bu sözlerin üzerine Kumru'nun evindeki vazoyu kırarken, Kumru ne yapacağını şaşırdı. İşte Yasak Elma 115. bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 114. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çağatay kendisine baba diyen Halitcan'ı nüfusuna almak istediğini söylerken, o anlar Yıldız'ı duygulandırdı.

Yıldız ve Ender aldatma şüphesi ile Çağatay'ın peşine düştü ancak gerçeği öğrenemeden geri döndüler.

Şüpheleri gittikçe artan ve eline bir ödeme fişi geçen Yıldız ise Ender ile gittikleri eve yeniden giderek, Kumru ve Çağatay'ı birlikte gördü. Peki, Yıldız bundan sonra ne yapacak? Kumru ve Çağatay'ı neler bekliyor?

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Yasak Elma dizisi Eda Ece
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