Yasak Elma 121. bölüm fragmanı: Çağatay’ın hamlesi Yıldız’ı şoke etti

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Fox Tv dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla da nefes kesiyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma, 22 Kasım Pazartesi akşamı 121. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kumru'nun şahit olarak mahkemeye geldiğini gören Yıldız, küplere bindi.

"KOCAMIN METRESİ BU"

Yıldız, ''Bu kocamın metresi. Ben eğer bu kadının şahitliğiyle boşanacaksam beni aptal yerine koyan bu adamdan hiç boşanmam daha iyi!'' diyerek resti çekti.

Öte yandan Doğan ile Yıldız, birlikte iş yemeğine çıktı. Bunu öğrenen Çağatay ise deliye döndü ve Doğan'a tehditler savururken Yıldız'a hesap sormaya kalktı.

Çağatay'ın ''Doğan ile aranda bir şey mi var?'' sorusu karşısında sinirlerine hakim olamayan Yıldız, ''Beni aldat ondan sonra da bana hesap sor!'' diyerek etrafındaki eşyaları Çağatay'a fırlattı.

Çağatay'ın mahkemede, ''Beni bu ahlaksız ve yalancı kadından kurtarın!'' dediği anlar fragmana damga vurdu.

YASAK ELMA 120. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir...

