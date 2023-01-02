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Yasak Elma 161. BÖLÜM İZLE! Fox Tv Yasak Elma son bölüm ÖZETİ!

02.01.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinin 161. bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Fox Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma ekranlara bir hafta ara verdi. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yasak Elma 161. bölümü için iki fragmanda yayınlandı. İşte dizi hakkında tüm merak edilenler...

Yasak Elma 161. BÖLÜM İZLE! Fox Tv Yasak Elma son bölüm ÖZETİ!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yasak Elma'nın 161. bölümü bu akşam yayınlanması beklenirken bir değişiklik yapıldı ve 160. bölüm özeti ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm hakkında tüm merak edilenler...

YASAK ELMA 161. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizinin yılbaşı haftası sebebi ile 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Yasak Elma'nın eski bölümü bulunuyor. Yasak Elma yeni bölümü ise 9 Ocak 2023 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 161. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

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Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?
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