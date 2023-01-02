Yasak Elma 161. BÖLÜM İZLE! Fox Tv Yasak Elma son bölüm ÖZETİ!

Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yasak Elma'nın 161. bölümü bu akşam yayınlanması beklenirken bir değişiklik yapıldı ve 160. bölüm özeti ekrana gelecek. İşte Yasak Elma yeni bölüm hakkında tüm merak edilenler...

YASAK ELMA 161. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Dizinin yılbaşı haftası sebebi ile 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Yasak Elma'nın eski bölümü bulunuyor. Yasak Elma yeni bölümü ise 9 Ocak 2023 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

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YASAK ELMA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Açıkgöz, Bahtiyar Memili ve Vildan Vatansever gibi isimler yer alıyor.

