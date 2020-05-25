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Yasak Elma 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Yasak Elma'nın yeni bölüm tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2020 20:45 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Yasak Elma'nın yeni bölümleri hayranları tarafından merakla beklenirken başrol oyuncularından açıklama geldi. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ile Ender rolündeki Şevval Sam, 4. sezon için çekim tarihini açıkladılar. Peki Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Yasak Elma'nın ekranlara dönüş tarihi…

Yasak Elma 4. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Yasak Elma'nın yeni bölüm tarihi

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma son olarak 23 Mart günü 74. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasından sonra ise Yasak Elma'nın çekimleri durdurulmuş ve ardından Fox TV de dizinin sezon finali yaptığını açıklamıştı. Yasak Elma'nın ne zaman sete çıkacağı da belli oldu.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, Instagram'dan yaptıkları canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladılar.

ead

Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, "Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz" dedi.

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