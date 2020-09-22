Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'i yıkan olay! Yasak Elma 77. son bölüm izle

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 3. bölümüyle 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YILDIZ'DAN HALİT ATAĞI!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Kerim, Halit ile yeniden evlenecek olan Yıldız'a "Birbirini sevmeyen iki insan arasındaki evliliklerin kötü olduğunu biliyorum" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Yıldız ise "Halit'i gayet seviyorum ve çok mutlu olacağız" şeklinde yanıt veriyor. Halit'e giden Yıldız, "Halit Can'ın senden daha fazla ayrı kalmasını istemiyorum. Eski düzene dönelim" teklifinde bulunuyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

