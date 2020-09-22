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Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'i yıkan olay! Yasak Elma 77. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2020 03:02 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi 77. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Lila ve Yiğit nişanlandı. Şahika ise nişanlı çifte hediye olarak aldığı villayla herkesi şaşırttı. Yasak Elma'nın 78. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, Kaya'nın "Bu evlilik benim için bitti" sözleri Ender'i yıkıyor. Diğer yandan Şahika da Ender'e şirketle ilgili büyük bir oyun oynuyor. İşte Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 3. bölümüyle 21 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 28 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 78. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

YILDIZ'DAN HALİT ATAĞI!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanında Kerim, Halit ile yeniden evlenecek olan Yıldız'a "Birbirini sevmeyen iki insan arasındaki evliliklerin kötü olduğunu biliyorum" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Yıldız ise "Halit'i gayet seviyorum ve çok mutlu olacağız" şeklinde yanıt veriyor. Halit'e giden Yıldız, "Halit Can'ın senden daha fazla ayrı kalmasını istemiyorum. Eski düzene dönelim" teklifinde bulunuyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

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