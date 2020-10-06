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Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ender'den Yıldız'ı yıkan sözler! Yasak Elma 79. son bölüm izle

06.10.2020 01:53 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma dizisi 79. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Kaya'nın otel odasında başka bir kadın gören Ender gözyaşlarına boğuldu. Yasak Elma'nın 80. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Kaya ve Ender boşanıyor. Ender ise herkesin ortasında "Halit ile evleniyorsun üstelik Kerim'e deli gibi aşıkken" diyerek Yıldız'a bağırıyor. Ender'in bu sözlerini duyan Halit ise büyük şok yaşıyor. İşte Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Eda Ece, Talat Bulut, Şevval Sam , Gökhan Alkan, Can Nergis, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 4. sezon 79. bölümüyle 5 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'nın 12 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanında, ortalık karışıyor. Kaya ve Ender boşanırken, Şahika'nın ise yeni planları dikkat çekiyor. Ender ise suçladığı Yıldız'ın sırlarını açığa çıkarıyor.

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YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır.

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Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

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