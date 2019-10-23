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Yasak Elma bitiyor mu? Eda Ece'den Yasak Elma için erken final açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2019 02:33 | Son Güncelleme

FOX'un sevilen dizisi 'Yasak Elma'nın sezon sonunu görmeden erken final yapacağı iddia edildi. Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece ise final iddialarına yanıt verdi.

Yasak Elma bitiyor mu? Eda Ece'den Yasak Elma için erken final açıklaması

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma dizisiyle ilgili bomba gibi bir iddia gündeme düştü. Fox TV'nin sevilen dizi Yasak Elma'nın sezon sonunu göremeden ekranlara veda edeceği iddia edildi.

EDA ECE'DEN YANIT GELDİ
'Yasak Elma'nın başrol oyuncularından Eda Ece'nni fotoğrafının altına gelen "Yasak Elma gerçekten final mi yapacak?" sorusuna Ece, "Yalan, tam gaz devam." cevabını vererek haberi yalanladı.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yasak Elma'nın 54. yeni bölüm fragmanında Yıldız'ın "Yıldız Argun olarak bu eve son gelişimdi. Her şey başladığı gibi bitecek" sözleri dikkat çekiyor. Halit ise sürpriz bir hamle yaparak Yıldız'a "Yeniden deneyelim" diyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yasak Elma son bölümde Halit, hastanede Şahika'nın planıyla başkasına verilen bebeğini buldu. Halit'in bebeği bulması Şahika'nın planlarını alt üst ederken, Halit çocuklarına artık bir kardeşleri daha olduğunu söyledi.

Yıldız, Halit'ten boşanmak için dava açmaya karar verdi. Halit'in Yıldız'a yakınlık duyması ve kendisinden soğuması ise Şahika'yı deliye döndürdü. Şahika, Ender, Halit ve Yıldız'a karşı yeni planlar yapmaya başladı. Yıldız ise evlerinde düzenlenen parti sırasında Halit'e kararını açıkladı. Boşanmak istediğini söyleyen Yıldız, Halit'e dilekçeyi imzalatmak istedi.

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