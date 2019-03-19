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Yasak Elma'da Ender ve Kaya Ekinci eski sevgili mi? Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2019 01:34 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 38. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yasak Elma'nın 37. son bölüm final sahnesinde holdinge yeni gelen Ceo Kaya Ekinci, Ender'e büyük şok yaşatıyor. Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya Ekinci karakteri tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanında ise Ender Kaya'yı gitmesi için tehdit ederken aralarındaki bağın ne olduğu ise kafaları karıştırdı. Peki Ender ve Kaya Ekinci eski sevgili mi? İşte Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin dizisi Yasak Elma 37. son bölümüyle 18 Mart Pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma son bölümde Barış Kılıç'ın canlandırdığı Kaya Ekinci karakteri final sahnesinde ortaya çıktı. Ender karşısında Kaya'yı görünce kardeşine 'Bittik biz' dedi.

KAYA EKİNCİ'NİN ENDER SIRRI NEDİR?
Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanında ise Ender ve Kaya arasındaki hesaplaşma dikkat çekti. Ender, Kaya Ekinci'yi 'Hemen geldiğin yere dön. Çünkü seni burada barındırmayacağım' sözleriyle tehdit etti. Kaya ise Ender'e 'Ben buraya işimi yapmaya geldim. Hiç bir yere gitmeye niyetim yok. Benim sana kızmam gerekmez mi? Seninki öfke falan değil korku' diye yanıt verdi. Halit'in evine davet ettiği Kaya'nın Erim'i sevmesi ise Ender'in gerildiği görüldü. Ender’in Kaya’dan korktuğunu gören izleyenler ise ikilinin geçmişte bir ilişki yaşadığını ve hatta Erim’in gerçek babasının Kaya çıkacağını tahmin ediyorlar. Ender ve Kaya arasında geçmişte nelerin yaşandığı ise merak konusu oldu.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Bir komploya kurban giden Kemal, kendini Zehra ve Halit’e anlatmaya çalışırken Yıldız kurduğu kusursuz planın keyfini sürer. Ender Yıldız ve Kemal'in otel odasında buluştuğunu Halit'e söyleyince ortalık karıştı. Ender Halit'i de yanına alarak otel odasına gitti. Ancak Yıldız, yan odada sakladığı başka bir kadına kapıyı açtırdı. Halit karşısında damadını başka bir kadınla görünce sinir krizi geçirdi. Ender'in kurduğu plan ise suya düştü. Yıldız ise aradan sıyrılmayı başardı.

Zeynep ve Dündar’ın düğünleri yaklaşırken, Zeynep’in kafasında soru işaretleri oluşmaya başlamıştır. Holdinge yeni gelen Ceo Kaya Ekinci, Ender’in en büyük sınavı olacaktır.


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