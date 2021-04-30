Yasak Elma'da gerilim! Eda Ece'den Nesrin Cavadzade yanıtı

Nesrin Cavadzade, ‘Yasak Elma’ dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine ayrılma sebebinin dizinin geçici yönetmeni Neslihan Yeşilyurt ve oyuncu Eda Ece’nin işini yarıda bırakıp sohbet etmeleri üzerine Nesrin Cavadzade’nin “İşinizi bırakıp öyle sohbet etseydiniz” demesi sette gerginliğe neden olduğu iddia edilmişti.

Bu sebeple de Cavadzade ve yönetmen Yeşilyurt arasında tartışma çıktığı için Cavadzade diziden ayrılma kararı aldığı ileri sürülmüştü.

Çıkan iddialar üzerine oyuncu Eda Ece sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eda Ece, “Diğer oyuncuyla "sohbet" ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor, ünlü mizahçılardan Vedat Özdemiroğlu, Yasak Ayva diye bir komedi bölüm özeti yazmıştı Uykusuz'da, yerlere yatmıştık adeta. Bahsi geçen kimse bu kadar çocuk değildir. Sohbetle suçlanmak beni güldürmüştür. Gerginliğe gerek yoktur… Ben, Şevval, PR ekibimiz o gün setten çıktıktan sonra, sahnelerin çekilmemiş olması yapımcı ve oyuncunun konusudur, sebebini onlar bilir. Bilgim ve ilgim yoktur. Bir suç değil, anlaşmazlıktan başka bir şey olmamıştır” ifadelerini kullanarak çıkan dedikodulara cevap verdi!

