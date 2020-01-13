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  4. Yasak Elma'da Halit'in eski eşi Zerrin kim? Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Halit'in eski eşi Zerrin kim? Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 02:59 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 64. yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaşanacak. Yasak Elma'nın 13 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Yıldız ile evli olan Halit'in eski eşi Zerrin ortaya çıkıyor. Nilgün Türksever'in canlandırdığı Zerrin Taşdemir karakteri, dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını da başka bir yöne taşıyacak. İşte Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Fox'un sevilen dizisi Yasak Elma, merakla beklenen 64. yeni bölümüyle 13 Ocak 2020 Pazartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yasak Elma yeni bölümde, Halit'in eski eşi Zerrin'in geri dönmesi ortalığı karıştırıyor. Leyla ise Halit'e iş birliği teklif ediyor. Nadir'le plan yapan Yıldız, Leyla ve Halit'e tuzak kuruyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'da Yıldız ve Ender, Leyla’nın yapacaklarından korkarak önlem almaya çalışıyorlar. Leyla ise arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışıyor.

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HALİT'İN ESKİ EŞİ ZERRİN ORTAYA ÇIKIYOR!

Halit Argun'un eski eşi "Zerrin Taşdemir" karakterine hayat veren Nilgün Türksever dizinin yeni bölümlerinde ortalığı fena halde karıştıracak. Yeni bölümde Halit'in iki eski eşi, Ender ve Zerrin ilk defa karşılaşacak. Ender'in "Merhaba Zerrin ben Yiğit'in annesiyim" sözleri üzerine Zerrin'in ne yapacağı merak konusu oldu.

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Diğer yandan ise Leyla, Halit'e iş birliği teklif ediyor.

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Nadir'le plan yapan Yıldız, Leyla ve Halit'e tuzak kuruyor.

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Yıldız, Nadir'e planını anlatıyor. Yıldız'ın "Halit'in sizi Leyla ile sizi bir arada görmesi lazım. Mesela Leyla'nın gece "yarısı bu eve geldiğini görürse bunun bir izahı olmaz" sözleri dikkat çekiyor.


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