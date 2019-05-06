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Yasak Elma'da Şahika rolüyle Nesrin Cavadzade fırtınası esecek! Yasak Elma 44. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 06.05.2019 02:01 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisinin 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüme ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade fırtınası esecek. Son olarak Bizim Hikaye'de Tülay karakterini canlandıran güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bu defa Yasak Elma'da ortalığı karıştıracak bir rolle ekranlara dönüyor. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'daki Şahika rolüyle Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin hayatını değiştirecek. İşte Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı yeni bölüm fragmanı.

Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisi, kadrosuna sürpriz bir isim daha katıyor. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan 44. bölümden itibaren dizide “Şahika” karakterine hayat verecek.

NESRİN CAVADZADE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!
Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinde Cavadzade; hem asil ve güzel, hem de hırslı ve iddialı bir karakter ile izleyici karşısına çıkacak.

Daha önce FOX’un sevilen dizisi “Bizim Hikaye”de “Tülay” karakteriyle hayranlarının kalbinde taht kuran güzel oyuncu, “Yasak Elma” dizisinde kendisini Ender (Şevval Sam) ve Yıldız (Eda Ece) karakterlerinin karşısında bulacak.

NESRIN

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 44. yeni bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Halit'in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılır ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapar. Zeynep ve Alihan, Elif yüzünden gerginlik yaşarken, Ender, Halit’i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyordur. Yiğit ise intikam planını harekete geçirmek için çalışmalara başlar.

HALİT BOŞANMA KARARI ALIYOR!

Yasak Elma yeni bölümde Halit, Yıldız'dan boşanma kararı alıyor. Halit çocuğu için artık Ender'in evinde yaşamaya başlıyor. Ender'in yıllar önce Kaya ile ilişkisinden olan ve evlatlık verdiği oğlu Yiğit ise intikam için şirkette çalışmaya başlıyor. Yiğit annesi Ender'i ilk defa görüyor. Yiğit annesi Ender ve babası Kaya'dan intikam almak için plan yapıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde Erim’in vurulması herkesi çok etkilerken, herkes teker teker Yıldız’a sırtını döner. Ender olanlardan dolayı Yıldız ve annesini suçlar. Halit ilk kez evliliğini sorgulayacak bir duruma gelir. Halit’in kafasının karışık olması Ender’i de bir karar aşamasına götürecektir.

Hastaneden çıkan Erim Halit'in evine gelmek istemedi. Erim annesinden kalmak ve babası Halit’in de yanında olmasını istedi. Halit yaşananlardan sonra evliliğini sorgulayacak bir duruma geldi. Halit eve giderek boşanmak istediğini ve artık Ender ile kalacağını Yıldız’a söyledi.

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