Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Fox TV ekranlarında en çok izlenen dizilerden biri olan ve her hafta başarısına başarı katan Yasak Elma 29.bölümün yayın tarihi dizinin hayranları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

son bölümde Yıldız'ın Halit'le olan ilişkisi hakkında aldığı radikal kararların sonrasında ters köşe olmasının ve Ender'in Alihan'la ilgili akıl almaz bir iddiayı gündeme taşımasına sahne olmuştu. Entrika ise yeni bölümde de devam ediyor. Dizinin 29. yeni bölümü büyük olaylarla geliyor.

Peki heyecan, entrika, ihanet ve şantajın bitmediği dizinin yeni bölümü yani 29. bölümü ne zaman ekrana gelecek ve yeni bölümde izleyiciyi neler bekleyecek?

YASAK ELMA 29. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE

Yasak Elma 29.bölüm neden yayınlanmıyor? araştırmasını sürdüren seyirci için, hem yılbaşı tatili hem de bütün dizilerin 3 hafta boyunca yayın yapmayacak olması nedeniyle ekranlarda yer almadı.

Tüm bunların yanı sıra izleyicisine net bir bilgi aktarılarak Yasak Elma yeni bölümünün 21 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

YASAK ELMA 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Fox TV ekranlarında heyecan ve gerilim fırtınası estiren Yasak Elma 29.bölüm fragmanı yayınlandı.

