Yasak Elma'da Yiğit'in annesi Ender'den intikam almak istiyor! Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın paylaştığı Yasak Elma dizisi 44. yeni bölümüyle 6 Mayıs Pazartesi akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Yasak Elma yeni bölüme Halit'in Yıldız'dan boşanma kararı ve Ender'in kayıp oğlu Yiğit'in intikam planı damga vuracak.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde Erim’in vurulması herkesi çok etkilerken, herkes teker teker Yıldız’a sırtını döner. Ender olanlardan dolayı Yıldız ve annesini suçlar. Halit ilk kez evliliğini sorgulayacak bir duruma gelir. Halit’in kafasının karışık olması Ender’i de bir karar aşamasına götürecektir.

Hastaneden çıkan Erim Halit'in evine gelmek istemedi. Erim annesinden kalmak ve babası Halit’in de yanında olmasını istedi. Halit yaşananlardan sonra evliliğini sorgulayacak bir duruma geldi. Halit eve giderek boşanmak istediğini ve artık Ender ile kalacağını Yıldız’a söyledi.

