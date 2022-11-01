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Yasak Elma'da Yıldız'dan EDHO ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine olay gönderme! Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi

01.11.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahnede Yıldız ve eski eşi Doğan'ın diziler hakkında konuşması dikkat çekti. Olay olan sahneye ise söz konusu dizilerin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan esprili bir yanıt geldi.

Yasak Elma'da Yıldız'dan EDHO ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine olay gönderme! Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi

Fox'ta 6 sezondur yayında olan, Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisindeki EDHO ve Ben Bu Cihana Sığmazam sahnesi sosyal medyada olay oldu.

"DÜNYAYA EŞKIYA OLARAK GELMİŞİM AMA BU YALIYA SIĞMAZAM"

Yasak Elma'da Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine gönderme yapıldı. Yasak Elma'nın fenomen karakteri olan Yıldız eski eşi Doğan'a "Düştüysek kalkmasını da biliriz. Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri" dedi.
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Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii. Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela" yanıtını verdi.

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"DEMEK Kİ BİZİ SEYREDİYORLAR"

Gündem olan gönderme sahnesine ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'dan yanıt gecikmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Oktay Kaynarca, "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız. Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel. Demek ki bizi seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.

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