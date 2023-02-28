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Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü! İki ünlü isim birden ayrılıyor

28.02.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları ekrana geliyor. Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden iki ismin ayrılacağı ortaya çıktı.

Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü! İki ünlü isim birden ayrılıyor

Oyuncuları arasında Eda Ece, Murat Aygen, Şevval Sam gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma’ya yeni sezonda ünlü isimler dahil olmuştu. Yeni bölümleri ile sosyal medyada gündem olmaya devam eden Yasak Elma dizisinden şaşırtan ayrılık haberi geldi.

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Medcezir dizisinde Mira’nın annesine hayat veren başarılı oyuncu Şebnem Dönmez Handan karakteri ile Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan Bekir Aksoy Engin karakteri ile Yasak Elma’ya dahil olmuştu.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bekir Aksoy diziden ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle ayrılacak. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez de diziye veda edecek.
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