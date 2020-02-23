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Yasak Elma dizisine bir transfer daha!

DİZİ HABERLERİ  | 23.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece ve Şevval Sam gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi yeni bölümlerinde de fırtınalar estirecek. Diziye Faruk Barman da katıldı.

Yasak Elma dizisine bir transfer daha!

Medyapım imzalı bol entrikalı dizi Yasak Elma her pazartesi akşam FOX TV'de izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı dizi transferlere ise doymak bilmedi. Kadrodaki değişimler devam ediyor.

Son olarak Yasak Elma dizisine 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin, Döne karakteriyle dahil oldu. Ardından diziye bir transfer daha gerçekleşti. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yine FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızım dizisinde boy gösteren Faruk Barman dizinin kadrosuna dahil oldu.

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Barman, Yasak Elma dizisinde 'Bülent' karakterine hayat verecek.


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Anahtar Kelimeler:
Faruk Barman, yasak elma,

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