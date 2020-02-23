Yasak Elma dizisine bir transfer daha!

Medyapım imzalı bol entrikalı dizi Yasak Elma her pazartesi akşam FOX TV'de izleyiciyi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde birçok ünlü ismin yer aldığı dizi transferlere ise doymak bilmedi. Kadrodaki değişimler devam ediyor.

Son olarak Yasak Elma dizisine 59 yaşındaki usta oyuncu İncilay Şahin, Döne karakteriyle dahil oldu. Ardından diziye bir transfer daha gerçekleşti. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yine FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızım dizisinde boy gösteren Faruk Barman dizinin kadrosuna dahil oldu.

Barman, Yasak Elma dizisinde 'Bülent' karakterine hayat verecek.



