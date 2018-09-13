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Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2018 22:09 | Son Güncelleme

Pazartesi günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Yasak Elma” dizisine sürpriz bir isim katıldı.

Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna başarılı oyuncu Ebru Şahin dahil oldu.

Şahin, 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 14. bölümünden itibaren “Hira” karakterine hayat verecek. Hira, Alihan’ın (Onur Tuna) havacılık şirketine iş başvurusunda bulunan, soğukkanlı ama güzel bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

yasak-elma

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