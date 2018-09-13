Yasak Elma dizisine sürpriz oyuncu

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ kadrosuna başarılı oyuncu Ebru Şahin dahil oldu.

Şahin, 17 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanacak olan dizinin 14. bölümünden itibaren “Hira” karakterine hayat verecek. Hira, Alihan’ın (Onur Tuna) havacılık şirketine iş başvurusunda bulunan, soğukkanlı ama güzel bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.





