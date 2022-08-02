Yasak Elma Handan karakterinin giydiği mavi elbiseye alternatif ürünler

Dizide giydiği kıyafetlerle adından sık sık bahsettiren Şebnem Dönmez'in mavi elbisesi etkileyici tarzıyla göz kamaştırdı. Biz de bu sebeple Handan karakterinin giydiği bu elbiseye alternatif modelleri araştırdık. İşte, birbirinden şık modeller!

1. Girdiğiniz her ortamda bakışları üzerinizde toplayın: Xuelin-8 Omzu Açık Runway Parti Elbisesi

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Handan karakterinin şık elbisesine alternatif bir model arayanları buraya alalım! Xuelin-8 Omzu Açık Runway Parti Elbisesi, etkileyici şıklıktaki tasarımıyla görenleri kendisine hayran bırakır. Tek omuzlu modeline eşlik eden pencere detayıyla çok daha havalı bir stil sunar. Etek kısmındaki çarpıcı yırtmacı, sizi iddialı gösterir. Dar kesimiyle hatlarınıza vurgu yapan model, yumuşak dokusuyla konforlu bir deneyim öncüsü olur. Xuelin-8 Omzu Açık Runway Parti Elbisesi'ni topuklu ayakkabı ve el çantaları ile kombinleyerek parti, kokteyl, yemek gibi özel davetlerde giyebilirsiniz.

2. Göz alıcı bir tarzın öncüsü: EXPLOSION Tek Omuzlu Drapeli Elbise

İşte karşınızda güzel oyuncunun giydiği elbisenin mor renkli alternatifi! Şık tasarımıyla etkileyici bir tarz sunan EXPLOSION Tek Omuzlu Drapeli Elbise, özel günlerin vazgeçilmez parçası olur. Tek omzunuzu açıkta bırakan model, tarzınıza havalı bir dokunuş yapar. Dar kesimiyle vücudunuzu mükemmel bir şekilde sarar ve hatlarınızın eşsiz güzelliğini ortaya çıkarır. Kalp şeklindeki yakasıyla tasarımını tamamlar. Esnek ve hafif dokusu sayesinde gün boyu rahat bir deneyim sunar. Siz de elbiseyi topuklu ayakkabı, el çantaları ve sevdiğiniz takılar ile tamamlayarak stilinizi taçlandırabilirsiniz.

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3. Baş döndüren güzelliğin sırrı: Aobiono Tek Omuz Elbise

"Handan karakterinin tarzını beğendim ama benim elbisem mini olsun." diyorsanız Aobiono Tek Omuz Elbise tam da size göre! Şık tasarımını dikkat çekici detaylarıyla zenginleştiren model, kusursuz bir deneyim vadeder. Tek omzunuzu açıkta bırakan modeli ve göğüs dekoltesiyle sizi daha çekici bir duruş ile buluşturur. Asimetrik şekilde kesilmiş mini modeliyle girdiğiniz ortamlarda tüm ilgiyi üzerinize çeker. Fırfırlı kumaşı, stilinize hareket katar. Elbisenin yumuşak dokusu gün boyu süren konforuyla mutluluk verir. Aobiono Tek Omuz Elbise'yi topuklu ayakkabılar ve el çantaları ile tamamlayarak parti, kokteyl, yemek gibi özel davetlerde giyebilirsiniz.

4. Şık ve rahat bir stil arayanlar için: BLACK & GRACE Saten Tek Omuzu Açık Elbise

Sırada en az ünlü oyuncunun elbisesi kadar şık ve rahat bir model var! BLACK & GRACE Saten Tek Omuzu Açık Elbise, minimal stilini çok şık bir tasarım eşliğinde sizinle buluşturur. Tek omzunuzu açıkta bırakan modeliyle sizi daha formda gösterir. Etek kısmında bulunan yırtmaç detayı tarzınıza etkileyici bir görünüm kazandırır. Rahat kesimi sayesinde gün boyu özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Kaliteli dokusuyla teninize yumuşak dokunuşlar yapar. Günlük rutinlerinizde giyebileceğiniz elbiseyi topuklu ayakkabı, el çantaları ve favori takılarınızla kombinleyerek özel davetlerde de tercih edebilirsiniz.

5. İddiasını her zaman ortaya koymak isteyen kadınların tercihi: Secret Passion Lingerie Mavi Likralı Kumaş Uzun Elbise

Listemize Handan karakterinin elbisesine en iyi alternatif olabilecek bir modelle devam ediyoruz! Secret Passion Lingerie Mavi Likralı Kumaş Uzun Elbise, göz alıcı tasarımıyla her ortamda çok daha şık görünmenizi sağlar. Tek omuz askısıyla asimetrik bir görünüm yaratır. Göbek kısmındaki büzgü detayıyla çarpıcı bir stil yaratır. Etek kısmında bulunan yırtmaç ayrıntısı stilinizi etkileyici bir şekilde tamamlar. Yumuşak dokusu sayesinde aradığınız konforu size armağan eder. Secret Passion Lingerie Mavi Likralı Kumaş Uzun Elbise, özel günlerinizin vazgeçilmez parçası olur.

6. Göz kamaştıran bir güzelliğe adım atın: Frolada Swing Yırtmaçlı Kolsuz Elbise

Karşınızda beyaz rengi sevenler için Handan karakterinin elbisesine alternatif çok şık bir model var! Frolada Swing Yırtmaçlı Kolsuz Elbise, parıltılı kumaşıyla çarpıcı bir görünüm sunar. Şık tasarımıyla dikkat çeken model, ortam ışıklarını yakalayarak ışıltılı bir stil sunar. Yere kadar uzanan tasarımına eşlik eden yırtmaç detayı size daha çekici bir tarzın kapılarını aralar. Tek omuzlu modeliyle tarzınıza modern bir görünüm kazandırır. Yumuşak ipek kumaşıyla gün boyu üstün konfor vadeder. Siz de bu şık elbiseyi açık model topuklu ayakkabılar ve el çantaları ile kombinleyerek girdiğiniz ortamların en şık kadını olabilirsiniz.

7. Asil bir stilin anahtarı: Flumor Tek Omuzlu Yırtmaç Detaylı Elbise

Ünlü oyuncunun tarzını beğendiniz ama siyah rengi tercih ediyorsanız sizi Flumor Tek Omuzlu Yırtmaç Detaylı Elbise ile tanıştıralım! Siyah rengin asaletini tarzınıza taşıyan tasarım, şık detaylarıyla göz kamaştırır. Tek omuzlu modeli ve pencere detayıyla teninizin ışıltısını ortaya çıkarır. Uzun modeline çarpıcı bir dokunuş yapan yırtmacıyla sizi daha etkileyici gösterir. Yumuşak ve rahat dokusuyla gün boyu sınırsız konfor vadeder. Flumor Tek Omuzlu Yırtmaç Detaylı Elbise'yi topuklu ayakkabı ve sevdiğiniz takılarınız ile giyerek baş döndüren bir tarza imza atabilirsiniz. Özel davetleri ve sizin için önemli organizasyonları bu şık tasarımla taçlandırabilirsiniz.

8. Her ortama uyum sağlayan şık bir model: DeFacto Tek Omuzlu Çiçek Desenli Volanlı Elbise

"Handan karakterinin tarzı çok güzel ama ben desenli elbise severim." diyorsanız sırada tam size göre bir model var! DeFacto Tek Omuzlu Çiçek Desenli Volanlı Elbise, baştan aşağıya süslenen floral desenleriyle hem şık hem sevimli bir stil sunar. Tek omuz tasarımı ile trend bir görünüme ulaşan model, kısa balon kolu ve volanlı etek ucuyla havalı bir görünümü beraberinde getirir. Yumuşak dokusunu rahat tasarımıyla buluşturarak konforlu bir deneyim vadeder. Hem topuklu hem spor ayakkabılar ile kombinleyebileceğiniz elbiseyi günlük kullanımda giyebilirsiniz.

9. Özel davetlerin kurtarıcısı: Doridorca Tek Omuz Drapeli Tül Uzun Elbise

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Etkileyici tasarımıyla güzel oyuncunun elbisesine alternatif olabilecek bir model ile yola devam ediyoruz! Doridorca Tek Omuz Drapeli Tül Uzun Elbise, göz alıcı şıklığıyla muhteşem bir tarzın mimarı olur. Tek omuzlu modeli, stilinize çarpıcı bir dokunuş yapar. Yere kadar uzanan modeliyle parti, kokteyl, düğün, nişan gibi özel organizasyonların baş tacı olur. Rahat kesimi sayesinde özgür bir şekilde hareket etmenize olanak tanır. Siz de Doridorca Tek Omuz Drapeli Tül Uzun Elbise'yi topuklu ayakkabı, takı ve el çantası gibi aksesuarlar eşliğinde giyebilirsiniz.

10. Cesur ve iddialı görünmeyi sevenler için: İroni Tek Omuzlu Saten Elbise

Listemizi Handan karakterinin elbisesine alternatif olabilecek güzel bir model ile tamamlıyoruz! İroni Tek Omuzlu Saten Elbise, iddialı ve cesur tarzı seven kadınların gözdesi olur. Tek omuzlu modeliyle şık bir görünüm sunar. Mini boyu sayesinde bacaklarınızı daha uzun gösterir. Bel bölgesindeki kuşak ve eteğindeki fırfır detayı, tarzınızı etkileyici bir şekilde tamamlar. Yumuşak dokusu sayesinde her anınızı üstün konfor ile taçlandırır. Saten dokulu elbiseyi topuklu ayakkabı, el çantaları ve gümüş takılar ile tamamlayarak baş döndüren bir güzelliğe kavuşabilirsiniz.