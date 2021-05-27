Yasak Elma'nın kadın oyuncuları tatile çıktı! Eda Ece'den Nesrin Cavadzade polemiğine yanıt

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, dizinin kadın oyuncularının hep birlikte çıktığı tekne tatilinden kare paylaştı. Fotoğraf karesinde keyifli anlarını paylaştı. İşte, Eda Ece'den Nesrin Cavadzade polemiklerine fotoğraflı yanıt...

YASAK ELMA OYUNCULARI TATİLDE

Yasak Elma dizisinin kadın oyuncularından Şevval Sam, Melisa Doğu, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan hep birlikte tekne turuna çıktı. Bir süredir aralarında polemik olduğu konuşulan Eda Ece ve Nesrin Cavadzade tatil fotoğrafında yan yana poz vererek dedikodulara yanıt verdi.

