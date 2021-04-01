Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç diziye geri döndü!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği biliniyordu.

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti.

Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.

#EnKay sevenler sizlere inanılmaz bir haberimiz var!????Barış Kılıç yeniden #YasakElma’da! ????#EnKay fans we have an amazing news for you! ???? Barış Kılıç is back in #YasakElma!???? pic.twitter.com/G8WhxoPLrx — MEDYAPIM (@medyapimresmi) April 1, 2021

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Birkaç ay önce de Yasak Elma dizisine geri döneceği haberleriyle gündeme gelen Kılıç, konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Haberler doğru değil" demişti.



YASAK ELMA'NIN KAYA'SI BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 yılında Malatya Arguvan’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir.