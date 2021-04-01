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Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç diziye geri döndü!

01.04.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da sürpriz bir isim geri dönüyor. Yasak Elma'ya geçtiğimiz sezon veda eden Kaya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Barış Kılıç diziye yeniden katılıyor. Dizinin yapımcısı Med Yapım, Barış Kılıç'ın yeniden Yasak Elma'da rol alacağını açıkladı.

Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç diziye geri döndü!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği biliniyordu.

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti.

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Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Birkaç ay önce de Yasak Elma dizisine geri döneceği haberleriyle gündeme gelen Kılıç, konuyla ilgili açıklama yapmış ve "Haberler doğru değil" demişti.
Ekran Alıntısı

YASAK ELMA'NIN KAYA'SI BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 yılında Malatya Arguvan’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılında rol aldığı Bütün Çocukları dizisisinde Mert karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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Leylan, Vazgeç Gönlüm, Aynadaki Düşman, Sakarya Fırat, Adını Feriha Koydum, Merhaba Hayat, Lale Devri ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda yer alan Barış Kılıç şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterine hayat vermektedir.

Barış Kılıç, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren oyuncunun iki çocuğu vardır.

BARIŞ KILIÇ DİZİ VE FİLMLERİ

2019 – Yasak Elma (Kaya) (TV Dizisi)
2017 – Evlat Kokusu (Aslan Akbaş)(TV Dizisi)
2016 – Oyunbozan (Emre) (TV Dizisi)
2014 – Seni Seviyorum Adamım (Berk) (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – Güllerin Savaşı (Ömer)(TV Dizisi)
2012 – Merhaba Hayat (Burak)(TV Dizisi)
2011 – 2012 – Adını Ferha Koydum (Levent)(TV Dizisi)
2013 – Lale Devri (TV Dizisi)
2009 – Sakarya Fırat (Berat)(TV Dizisi)
2009 – Aynadaki Düşman (Kaan Candemir)(TV Dizisi)
2007 – Vazgeç Gönlüm (Mert)(TV Dizisi)
2007 – Leylan (Yaman)(TV Dizisi)
2004 – Bütün Çocuklarım (Aybars)(TV Dizisi)

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
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