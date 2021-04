Yasak Elma'nın Kaya'sı Barış Kılıç diziye geri döndü!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın paylaştığı Yasak Elma'ya eski oyunculardan birinin döneceği biliniyordu.

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti.

Med Yapım'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Kaya karakterine hayat veren oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.

#EnKay sevenler sizlere inanılmaz bir haberimiz var!????Barış Kılıç yeniden #YasakElma’da! ????#EnKay fans we have an amazing news for you! ???? Barış Kılıç is back in #YasakElma!???? pic.twitter.com/G8WhxoPLrx