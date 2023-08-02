Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz imaj yeniledi! Son haline beğeni yağdı

Kırgın Çiçekler, Baraj, Nehir ve Yasak Elma gibi yapımlarla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdilerde yeni dizisi Hudutsuz Sevda için hazırlık yapan güzel oyuncu imaj yeniledi. Yılmaz'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan Hudutsuz Sevda dizisini Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener kaleme alıyor. Murat Öztürk‘ün yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin okuma provası yapıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Biran Damla Yılmaz, Halil İbrahim’in (Deniz Can Aktaş) intikam hikâyesini anlatan dizide Yasemin rolüne hayat verecek ve Halil İbrahim’in çocukluk aşkını canlandıracak.

Çok dramatik ve kilit bir rolle seyirciyi şaşırtacak olan güzel oyuncu rolü için imaj değişikliğine gititi ve saçlarını uzatıp rengini koyulaştırdı.

Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni yağdı.



