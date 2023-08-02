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Yasak Elma'nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz imaj yeniledi! Son haline beğeni yağdı

02.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin en uzun soluklu projelerinden biri olan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Kumru Yıldırım' karakteriyle büyük beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şimdilerde yeni projesi Hudutsuz Sevda dizisi için hazırlık yapan güzel oyuncu imajını da yeniledi. Ünlü oyucunun son haline beğeni yağdı.

Kırgın Çiçekler, Baraj, Nehir ve Yasak Elma gibi yapımlarla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdilerde yeni dizisi Hudutsuz Sevda için hazırlık yapan güzel oyuncu imaj yeniledi. Yılmaz'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Biran Damla Yılmaz 4

Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan Hudutsuz Sevda dizisini Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener kaleme alıyor. Murat Öztürk‘ün yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin okuma provası yapıldı.

Biran Damla Yılmaz 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Biran Damla Yılmaz, Halil İbrahim’in (Deniz Can Aktaş) intikam hikâyesini anlatan dizide Yasemin rolüne hayat verecek ve Halil İbrahim’in çocukluk aşkını canlandıracak.

Biran Damla Yılmaz 2

Çok dramatik ve kilit bir rolle seyirciyi şaşırtacak olan güzel oyuncu rolü için imaj değişikliğine gititi ve saçlarını uzatıp rengini koyulaştırdı.
Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni yağdı.

Biran Damla Yılmaz yeni hali

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