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Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla esti geçti!

19.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesrin Cavadzade Instagram'da paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan güzel oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı. Nesrin Cavadzade plajda verdiği mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla esti geçti!

Azeri oyuncu Nesrin Cavadzade hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile oldukça beğeniliyor. Instagram hesabını aktif kullanan Cavadzade sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Nesrin Cavadzade ile oyuncu Gökhan Alkan çifti "İlişkimizde huzur kalmadı" açıklamasıyla ayrılmışlardı. Hayranlarını şaşırtan çiftten henüz bir barışma hamlesi gelmedi.

MAYOLU POZLARIYLA ESTİ GEÇTİ

40 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade plajda çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Güzel oyuncu paylaştığı mayolu pozlarının altına "Plaj yine çok kalabalık" şeklinde yazdı.

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Oyuncunun bu pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

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Aslen Azerbaycanlı olan Nesrin Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olarak oyunculuğa adımını atmıştır.

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İşte Nesrin Cavadzade'nin diğer pozları;

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