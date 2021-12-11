MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik oldu

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik oldu

11.12.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, diziyle birlikte kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen sevilen oyuncu, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik oldu

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, dizideki karakteriyle adeta özdeşleşmiş durumda. Başrol oyuncularından Şevval Sam’la yakın arkadaş olan Eda Ece, Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Eda Ece, Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de ‘Yıldız’ ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor. Instagram sayfasında bol bol setten paylaşımlar yapan Eda Ece, izleyicinin hesabını merakla takip ettiği bir isim.

"SAÇIMI KENDİM KESTİM"

Eda Ece’nin son Instagram paylaşımı yine kafaları karıştırdı. Saçını kestiren Eda Ece paylaşımına esprili bir dille; “Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için: ... ” yazdı.

edaece

Takipçileri Eda Ece’nin saçlarını çok beğendi ancak Eda Ece’nin kendi isteğiyle mi yoksa Yasak Elma’daki rolü gereği mi saçlarını kestiği konusunda soru işaretleri yaşandı.

Eda Ece her ne kadar paylaşımının altına yazdığı yazıda ‘Bu Eda bu arada!’ açıklamasını yapsa da, yine izleyicinin kafasını karıştırmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdıÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e darp girişimi! Küfür yağdırıp sandalye ile saldırdı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Genç kadını görenler sevgilisi zannetti! Gerçek çok başka çıktıGenç kadını görenler sevgilisi zannetti! Gerçek çok başka çıktı
Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Platonik aşkına dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

Platonik aşkına dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

"Kızını çok harcadılar" mesajını atıp intihar etmişti!

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.