Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece saçlarını kesti! İzleyici panik oldu

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, dizideki karakteriyle adeta özdeşleşmiş durumda. Başrol oyuncularından Şevval Sam’la yakın arkadaş olan Eda Ece, Yıldız karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.

Eda Ece, Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de ‘Yıldız’ ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor. Instagram sayfasında bol bol setten paylaşımlar yapan Eda Ece, izleyicinin hesabını merakla takip ettiği bir isim.

"SAÇIMI KENDİM KESTİM"

Eda Ece’nin son Instagram paylaşımı yine kafaları karıştırdı. Saçını kestiren Eda Ece paylaşımına esprili bir dille; “Saçımı kendim kestim. Yetenek verdi mi Allah her yerden veriyor. Bu Yıldız değil, Eda bu arada. Randevular için: ... ” yazdı.

Takipçileri Eda Ece’nin saçlarını çok beğendi ancak Eda Ece’nin kendi isteğiyle mi yoksa Yasak Elma’daki rolü gereği mi saçlarını kestiği konusunda soru işaretleri yaşandı.

Eda Ece her ne kadar paylaşımının altına yazdığı yazıda ‘Bu Eda bu arada!’ açıklamasını yapsa da, yine izleyicinin kafasını karıştırmayı başardı.

