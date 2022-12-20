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  4. Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

20.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuk oyuncu olarak katıldığı Yasak Elma dizisine tamamen geri dönen güzel oyuncu Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Erginci'nin cesur tarzını, rol arkadaşları Eda Ece ve Şevval Sam da beğendi.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz paylaşımına yorum yağdı

Başrollerini Ekin Mert Daymaz ile paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde erken finali gören Sevda Erginci, 2019 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeniden dahil olmuştu.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Instagram'da hayatına dair kareler paylaşan Erginci, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Sevda Erginci, kendisini aldatan meslektaşı Yılmaz Kunt'a bir şans daha vermiş ancak ünlü çift, çok geçmeden yeniden ayrılmıştı.

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı


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