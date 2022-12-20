Yasak Elma'nın yıldızı Sevda Erginci'nin sütyensiz pozuna yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ceketinin içine hiçbir şey giymeyen Erginci'nin cesur tarzını, rol arkadaşları Eda Ece ve Şevval Sam da beğendi.

Başrollerini Ekin Mert Daymaz ile paylaştığı Seni Kalbime Sakladım dizisinde erken finali gören Sevda Erginci, 2019 yılında rol aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeniden dahil olmuştu.

Instagram'da hayatına dair kareler paylaşan Erginci, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Sevda Erginci, kendisini aldatan meslektaşı Yılmaz Kunt'a bir şans daha vermiş ancak ünlü çift, çok geçmeden yeniden ayrılmıştı.



