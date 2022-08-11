Yasak Elma Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Yıllardır ekranlarda reyting rekorları kıran ünlü dizi Yasak Elma, dizide yer alan karakterlerin giydiği şık kıyafetlerle de sık sık gündeme geliyor. Handan karakterinin giydiği farklı bir tasarıma sahip olan degaje yakalı ve drapeli elbise modeli, göz kamaştırmak isteyen kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken bir parça. Siz de bu eşsiz modeli beğendiyseniz ve ona alternatif olabilecek farklı parçaları keşfetmek istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Fiziğinizi kusursuz gösterecek: Moda Çelikler Sandy Kumaş Streç İnce Askı Drapeli Taniya Kalem Elbise

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Yasak Elma dizisinde Handan karakterinin giydiği elbiseye model olarak alternatif sunulabilecek Moda Çelikler Sandy Kumaş Streç İnce Askı Drapeli Taniya Kalem Elbise, fiziğine güvenen kadınların dolabında yer alması gereken modellerden biri. Sandy kumaş türünden üretilen elbise, yazlık kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Ayarlanabilen ince askılarını kendi fiziğinize uyumlu hâle getirmek ise son derece kolay. Üç farklı beden seçeneği bulunan ürünün beğenenleri için kırmızı ve yeşil renk seçenekleri mevcut. Önü açık topuklu ayakkabılarla kombin yapıldığında kusursuz bir görünüme kavuşan modeli daha detaylı incelemek ister misiniz?

2. Renkli görünmeyi sevenlere: ORKABUTİK Renkli Degaje Yaka Askılı Elbise

Handan'ın dizide giydiği elbise modelinin renkli alternatifi olan ORKABUTİK Renkli Degaje Yaka Askılı Elbise hem günlük hem gece kullanımına uygun. Topuklu terlik ya da düz sandaletlerle kombin yaparak günlük giyime uyarlanabilen elbiseyi dilerseniz önü açık bantlı stiletto ya da ışıltılı ayakkabılarla tamamlayarak gece kullanımına uygun hâle getirebilirsiniz. Saten kumaş türünden dikilen özel elbise, âdeta üzerinizden akıp giden bir duruş sergiler. Yırtmaç detayı ve degaje yaka tasarımı sayesinde kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlayacak elbise, dolabınızın favorisi olmaya aday!

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3. Çekici görünmeyi tercih ediyorsanız: TheElsa Kırmızı Venüs Max Drapeli Elbise

''Handan karakterinin giydiği elbiseyi çok beğendim ama yaz kış giyebileceğim bir model arıyorum.'' diyorsanız TheElsa Kırmızı Venüs Max Drapeli Elbise, tam size göre! Kalem modeliyle vücudu saran ve üzerinizde zarif bir duruş sergileyen elbise, birçok ortama uyum sağladığı için âdeta hayat kurtaran bir parça. Kum saati vücut tipine sahip olan kadınların rahatlıkla tercih edebileceği model; burnu kapalı stiletto veya parıltılı açık ayakkabı ve parıltılı çantalarla kombin yapılabilir. Likralı kumaş türüne sahip olduğu için ara bedenlere de uyum sağlayan elbiseye mutlaka bir şans tanıyın!

4. Tarzıyla konuşulmak isteyenlere: Ozzıy34 Kadın Yeşil Degaje Yaka Drape Detaylı İpek Saten Elbise

Handan karakterinin dizide giydiği elbiseye çok benzeyen Ozzıy34 Kadın Yeşil Degaje Yaka Drape Detaylı İpek Saten Elbise, şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenlerin tercih ettiği elbise modelleri arasında yer alıyor. Derin yırtmacı, etek kısmında bulunan drape detayları ve degaje yaka kesimi ile dizide giyilen elbiseye alternatif olabilecek model; eşsiz bir şıklığa bürünmenize yardımcı olur. Saten kumaşın parıltısı ile daha çekici görünmek ve girdiğiniz her ortamda gözleri kamaştırmak istiyorsanız üç farklı beden ve sayısız renk seçeneği bulunan elbiseyi incelemeden geçmeyin deriz!

5. Özel gecelerin vazgeçilmezi: Alinçe Şal Yaka Drapeli Yırtmaç ve Kuyruklu Uzun Saten Elbise

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Özellikle yaka tasarımı ve drape detaylarıyla öne çıkan Alinçe Şal Yaka Drapeli Yırtmaç ve Kuyruklu Uzun Saten Elbise, önemli günlerde şıklığınızla tüm gözleri üzerinizde toplamanızı sağlar. Düğün, özel davet, nişan, doğum günü gibi önemli zamanlar için tercih edebileceğiniz şık elbise modelinin siyah ve lila renk seçenekleri mevcut. Yırtmaç ve kuyruk detayları sayesinde âdeta kuğu gibi süzülmenizi sağlayacak parçanın üç farklı beden seçeneği arasından kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Elbiseyle kendinizi prensesler gibi hissetmeye hazır olun!

6. Zarif ve asil: EXPLOSION Asimetrik Degaje Yaka Detaylı Saten Elbise

Zarif ve asil görünmek isteyen kadınların tercihi EXPLOSION Asimetrik Degaje Yaka Detaylı Saten Elbise, Yasak Elma dizisinin hırslı ve güzel karakteri Handan'ın giydiği modele alternatif olarak tercih edilebilir. Saten kumaş yapısı sayesinde üzerinizde şık bir duruş sergileyecek ve kendinizi kusursuz hissetmenizi sağlayacak model, mercan ve yeşil renk seçenekleri ile dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasına girmeye aday. İncecik askıları, sırt dekoltesi ve derin yırtmacıyla göz kamaştıran elbisenin iki farklı beden seçeneği bulunuyor. Siz de eşsiz elbise sayesinde kusursuz görünmeye ne dersiniz?

7. Işıltınızla herkesi büyüleyin: adL Night Zoom Degaje Yaka Simli Örme Elbise

Işıltınızla etrafınızdaki herkesi büyülemek istiyorsanız adL Night Zoom Degaje Yaka Simli Örme Elbise tam size göre! Degaje yaka kesimi ve kalem etek modeliyle Handan'ın elbisesine benzeyen modelin gümüş ve gold renk seçenekleri mevcut. Parti, düğün, söz, nişan, doğum günü ya da eğlence mekânlarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz eşsiz parça; stilinizle adınızdan söz ettirmenizi sağlayacak. Topuklu terlik, ip bağlamalı önü açık ayakkabı veya tek bantlı stiletto ile kombin yapıldığında harika bir görünüm sunan simli elbiseyi sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!