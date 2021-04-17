Yasak Elma setine gelen sürpriz misafire Eda Ece ve Şevval Sam’dan coşkulu karşılama

Pazartesi ekranının sevilen yapımı Yasak Elma dizisinin setinde bu hafta sürpriz bir ziyaretçi vardı. Yasak Elma’nın sevilen oyuncuları Şevval Sam ve Eda Ece’nin Instagram paylaşımları sürpriz misafiri ortaya çıkardı.

YASAK ELMA SETİNE SÜRPRİZ MİSAFİR

Yasak Elma dizisinde emeği çok olan yönetmen Neslihan Yeşilyurt, üçüncü sezondan sonra diziden ayrılarak Sadakatsiz dizisinin yönetmen koltuğuna oturmuştu. Neslihan Yeşilyurt bu hafta eski işi olan Yasak Elma’nın dizisini ziyarete gitti. Sadakatsiz’in yönetmenliğini de başarılı bir şekilde yürüten Neslihan Yeşilyurt, Yasak Elma’daki arkadaşlıklarını da bırakmadı.

Şevval Sam ve Eda Ece ile yakın dost olan Yeşilyurt, Yasak Elma’nın setine ziyarete geldi. Gelmişken de yine yönetmen koltuğuna oturarak eski günleri yad etti.

Bu anlarda Eda Ece ve Şevval Sam, yaşadıkları ve özledikleri o nostaljik anı görüntüleyerek Instagram’dan da paylaştılar.





