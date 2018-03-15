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Yasak Elma yayın tarihi belli oldu! İşte Yasak Elma dizisi oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

FOX TV'nin yeni dizisi Yasak Elma'nın yayın tarihi belli oldu. yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinin başlamasına az kaldı. Önümüzde hafta başlayacak olan Yasak Elma dizisinin oyuncuları ve dizinin konusu merak ediliyor. İşte Yasak Elma ilk bölüm fragmanı, oyuncu kadrosu ve genel hikayesi...

Yasak Elma yayın tarihi belli oldu! İşte Yasak Elma dizisi oyuncuları ve konusu

Yasak Elma, önümüzdeki hafta FOX TV'de başlıyor. Yapımcılığını Med Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Dizi, 19 Mart Pazartesi günü başlıyor.

YASAK ELMA OYUNCULARI

19 Mart Pazartesi akşam saat 20.00’de FOX’ta yayınlanacak “Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



YASAK ELMA GENEL HİKAYESİ

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

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