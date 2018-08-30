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Yaşamayanlar dizisi 2. yeni fragmanı yayınlandı! Vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 30.08.2018 22:56 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı Yaşamayanlar, 6 Eylül'de Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak.

Yaşamayanlar dizisi 2. yeni fragmanı yayınlandı! Vampir dizisi Yaşamayanlar ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul’74'ün birlikte üstlendiği, başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı "Yaşamayanlar" adlı internet dizisinden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Çekimleri, başarılı oyuncu kadrosu, farklı kurgusu ve prodüksiyonuyla dikkatleri çeken Yaşamayanlar, Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan "Yaşayamayanlar" 6 Eylül’de BluTV’de yayınlanacak.

YAŞAMAYANLAR 1. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

BluTV'de yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım’ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür' bölümünün ödüllü yönetmeni olan Alphan Eşeli'nin üstlendiği dizinin sıra dışı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.

YAŞAMAYANLAR DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle:

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

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