Yaşar Alptekin: İlk namaz kılmaya başladığımda...

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, 2. Sayfa programına konuk oldu.

"İtiraf etmem gerekirse ilk namaz kılmaya başladığımda 'olmaz' dedim, dans müzik falan" diyen Alptekin samimi açıklamalar yaptı. İşte açıklamalarının satır başları:

"Sonra bir gün Osmanbey'den geçerken sokak müziği yapanlar vardı, içimden bir oynama hissi geldi. Lambada dansını televizyondan öğrendim. Evimde dans odası var."

Nafaka düzenlemesi konusunda da konuşan ünlü isim "Nafaka ve tazminatların düzenlenmesi lazım. Üç ay evli kalmış adam ama ömür boyu nafaka ödüyor. Erkeğin ömür boyu nafaka ödemesi adil değil. Nafaka olayını bazı kadınlar neredeyse meslek haline getirecek. Evlilik sözleşmesi de bana etik gelmiyor" dedi,

Yaşar Alptekin seçimlerden sonra Erzurum'da bir filmde rol alacağını da duyurdu.



